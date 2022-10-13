أوضح برنامج سكني أنه في حال تم تقديم طلب للحصول على الدعم لكل من الزوج والزوجة، يتم تغيير الاستحقاق للاثنين إلى غير مستحق.

وأوضح برنامج سكني أنه يتطلب من أحدكم التنازل بالإستحقاق للطرف الآخر و بعد التنازل، يتم الدخول على حساب المٌتنازل له و النقر على أيقونة “التحقق من حالة الاستحقاق” و سيتم نقل الاستحقاق.

ويتيح سكني، باقات دعم اختيارية جديدة ضمن حلوله وخياراته المقدمة للأسر السعودية، ليصل عدد الخيارات السكنية والتمويلية إلى 9 خيارات، إذْ شملت الباقات الجديدة (باقة الدعم المقدم، باقة الإيجار، باقة الأثاث، باقة البناء الذاتي، وباقة تجديد المسكن)، حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة، عبر تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي.