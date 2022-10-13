كشف برنامج حساب المواطن، عن متطلبات إرفاق الأبناء كتابعين للأرملة أو المطلقة.

وأوضح حساب المواطن، أن صك الإعالة ليس من المستندات المطلوبة، مبينا أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية للأم “أرملة” بإمكانها إضافة الأبناء كتابعين.

ولفت إلى أنه يمكن إرفاق الأبناء كتابعين، عبر إرفاق المستندات المطلوبة، وهي: صك حصر الورثة، أو شهادة ميلاد التابعين، أو بطاقة العائلة.

وتابع أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية للأم “مطلقة”، ولم تتم إضافة التابعين من قبل “الأب”، فبإمكان الأم إضافة الأبناء وإرفاق المستندات المطلوبة، وهي: شهادة الميلاد، أو بطاقة العائلة الخاصة بالأم.