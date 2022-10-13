كشفت شركة الاتصالات السعودية (STC)، عن توفر 44 وظيفة “إدارية / تقنية / هندسية” لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بعدة مجالات في الرياض وذلك وفقاً للمسميات التالية:

المسميات الوظيفية:

1- مشرف مشاريع عامة.

2- مدير إدارة مكافحة الجرائم المالية.

3- أخصائي مراجعة داخلية.

4- مشرف مراجعة داخلية.

5- مشرف التحقيقات.

6- كبير محلل مراقبة مالية.

7- كبير مدراء حساب.

8- أخصائي تشغيل البيانات.

9- مهندس تشغيل الاإدارة و تنسيق الشبكة.

10- مشرف التشريفات.

11- مشرف تسويق.

12- مشرف إداري.

13- خبير المراجعة الخاصة.

14- مشرف مراقبة مالية.

15- أخصائي تطوير الأعمال.

* بالإضافة لأكثر من 30 وظيفة في مختلف المجالات.

وأوضحت أنه يمكن الإطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط و التقديم على وظائف الاتصالات السعودية عبر الموقع الرسمي لها من خلال هذا الرابط.