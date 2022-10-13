كشفت شركة الاتصالات السعودية (STC)، عن توفر 44 وظيفة “إدارية / تقنية / هندسية” لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بعدة مجالات في الرياض وذلك وفقاً للمسميات التالية:
المسميات الوظيفية:
1- مشرف مشاريع عامة.
2- مدير إدارة مكافحة الجرائم المالية.
3- أخصائي مراجعة داخلية.
4- مشرف مراجعة داخلية.
5- مشرف التحقيقات.
6- كبير محلل مراقبة مالية.
7- كبير مدراء حساب.
8- أخصائي تشغيل البيانات.
9- مهندس تشغيل الاإدارة و تنسيق الشبكة.
10- مشرف التشريفات.
11- مشرف تسويق.
12- مشرف إداري.
13- خبير المراجعة الخاصة.
14- مشرف مراقبة مالية.
15- أخصائي تطوير الأعمال.
* بالإضافة لأكثر من 30 وظيفة في مختلف المجالات.
وأوضحت أنه يمكن الإطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط و التقديم على وظائف الاتصالات السعودية عبر الموقع الرسمي لها من خلال هذا الرابط.
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