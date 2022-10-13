أكد الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي ⁧‫النصر‬⁩ الأسبق، أنه يتابع مباريات النصر كاملة لافتًا أن النصر في تحسن .

وقال بن تركي خلال حوارة على برنامج “برا 18 “ المُذاع عبر SSC :” إن الفريق إذا استمر في التحسن سيحقق الدوري .”

وأضاف:” نحترم الأندية كلها، وكلها سواسية عندنا “، مُشيرًا إلى أن الاتحاد نادي كبير وسيظل نادي كبير .”