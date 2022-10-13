أكد الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر الأسبق، أنه يتابع مباريات النصر كاملة لافتًا أن النصر في تحسن .
وقال بن تركي خلال حوارة على برنامج “برا 18 “ المُذاع عبر SSC :” إن الفريق إذا استمر في التحسن سيحقق الدوري .”
وأضاف:” نحترم الأندية كلها، وكلها سواسية عندنا “، مُشيرًا إلى أن الاتحاد نادي كبير وسيظل نادي كبير .”
#برا_18 | الأمير فيصل بن تركي – رئيس نادي #النصر الأسبق:
الأمور في النصر تتحسن واذا استمر سيحقق الدوري، وفي الأخير ما صديقنا إلا أنا… و #الاتحاد كبير وسيظل.
#SSC pic.twitter.com/InJvKk40KP
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 12, 2022
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