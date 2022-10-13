أكد الناقد الرياضي عايد الرشيدي، أنه لا يوجد بصمة للمدير الفني لنادي النصر ” رودي غارسيا” مع الفريق في آخر مباراتين.

وقال “الرشيدي” في حديثه: “ما كانت فيه بصمة للمدرب وأبو بكر إلى الآن غائب وعليه علامة استفهام كبيرة فخلال سبع مباريات سجل هدفين فقط، وكذلك تاليسكا المدرب وضعه في مكان ليس مكانه”.

وتابع: “النصر سيكون في المركز الثاني لأن الفارق بينه وبين الهلال كبير، فبالنسبة للجولة الحالية حتى الجولة العاشرة لا تعتمد على المراكز ابدًا”، بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.