أكد الناقد الرياضي عايد الرشيدي، أنه لا يوجد بصمة للمدير الفني لنادي النصر ” رودي غارسيا” مع الفريق في آخر مباراتين.
وقال “الرشيدي” في حديثه: “ما كانت فيه بصمة للمدرب وأبو بكر إلى الآن غائب وعليه علامة استفهام كبيرة فخلال سبع مباريات سجل هدفين فقط، وكذلك تاليسكا المدرب وضعه في مكان ليس مكانه”.
وتابع: “النصر سيكون في المركز الثاني لأن الفارق بينه وبين الهلال كبير، فبالنسبة للجولة الحالية حتى الجولة العاشرة لا تعتمد على المراكز ابدًا”، بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.
🗣 عايد الرشيدي :
لا يوجد بصمة لـ "غارسيا" مع الفريق في أخر مباراتين ..
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )
@ayed7171 pic.twitter.com/8MEtBbwgko
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) October 12, 2022
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