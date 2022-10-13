أزاحت شركة برابوس الألمانية الستار عن أحدث طراز لها تحت اسم P 900 Rocket Edition، حيث اختارت تطوير السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات G-Wagen من مرسيدس، وتحويلها إلى مركبة فائقة الأناقة بقوة 900 حصان.

وتتميز السيارة بمحرك V-8 مكوّن من ثماني أسطوانات بسعة 4.5 لتر، ومعزز بشاحن توربيني مزدوج، وهو ما يتيح إنتاج قوة تساوي 900 حصان وقوة عزم دوران قدرها 1049 نيوتن متر.

وأصبحت المركبة قادرة على التسارع من صفر إلى 60 ميلاً/الساعة في غضون 3.7 ثانية، وتحقيق سرعة قصوى محددة إلكترونيًا عند 175 ميلاً/الساعة.

كما تضمنت التعديلات الأخرى إضافة ما يقرب من 4 بوصات إلى عرض السيارة، وشبكة كربونية جديدة، وجناحًا أماميًا مدمجًا، وغطاء تهوية مع نافذة زجاجية تُظهر المحرك، وعادمًا رياضيًا.

ويقتصر إنتاج P 900 Rocket Edition على 10 نماذج فقط، وسيبدأ سعرها من 650 يورو أو ما يعادل 632 ألف دولار.