قال مدير عام إدارة المحافظة على البيئة البرية في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أحمد البوق، أنه بناءً على مشاهدة حيوان أسود بمقطع فيديو انتشر مؤخراً في وسائل التواصل الاجتماعي، قام شخص بتصويره بمنتزه المربع السياحي في محافظة أحد رفيدة، وقام بالتعليق عليه باستغراب أنه ليس كلبًا، فقد تم توجيه فريق مسح ميداني للمنتزه وما جاوره، وسيتم الرفع بتقرير تفصيلي خلال 48 ساعة.

وأضاف البوق:” من خلال اطلاعي المبدئي على المقطع المتداول، فمن الأرجح أنه كلب هجين، ولا يستدعي قلق وخوف الأهالي على الإطلاق”، مؤكدًا أنه لن يكون حيواناً مفترساً.