أكدت الجمعية البريطانية BDA، أنه يجب أن يتم فحص حالة فيتامين B12 للنباتيين، حيث أن النباتيين وأولئك الذين لم يأكلوا البيض واللحوم لأكثر من 5 سنوات معرضون لخطر نقص فيتامين B12.

ومن جانبها، أفادت الدكتورة تيو، بأن الأشخاص الذين لا يأكلون المنتجات الحيوانية يمكنهم الحصول على فيتامين B12 من حبوب الإفطار المدعمة ورقائق الخميرة الغذائية.

كما أوصت النباتيين على المدى الطويل بتناول مكملات غذائية تبلغ حوالي 10 ميكروغرام يوميًا أو حسب الحاجة وفقًا لما يحدده الطبيب.

وأوصت الطبيبة بأنه يجب استشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية قبل البدء في تناول المكملات الغذائية، للتأكد قبلها من عدم وجود حالة طبية أساسية تسبب النقص وبالتالي لا تحقق المكملات النتيجة المرجوة.