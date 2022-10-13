قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في زلة لسان جديدة ، خانته فيها ذاكرته خلال خطاب ألقاه إن نجله، الذي توفي بمرض السرطان في عام 2015، “فارق الحياة في العراق”.

وأفاد بايدن بأن الجنود الأمريكيين، الذي شاركوا لاحقًا في الحرب العالمية الثانية وعملوا ضد القوات الألمانية، تم تدريبهم في كولورادو.

وأضاف:” فلتتخيلوا، أقول هذا بصدق، أقول هذا بصفتي والدا لشخص حصل على النجمة البرونزية، وسام الخدمة المتميزة، وضحى بحياته في العراق”.

ويُشار إلى أن الابن الأكبر للرئيس الأمريكي الحالي، هو بو بايدن، وكان يخدم في العراق عامي 2008-2009، وتوفى في عام 2015، عن عمر ناهز 46 عامًا بسبب سرطان الدماغ بعد دخوله المستشفى في الولايات المتحدة الأمريكية.

والجدير بالذكر أن سرطان ابنه ربما يكون ناجمًا عن التعرض للمواد السامة التي انبعثت أثناء حرق النفايات في المنشآت العسكرية الأمريكية، بما في ذلك في العراق.