أشاد الناقد الرياضي فواز الشريف، بأداء فريق النصر في الملعب والخط الدفاعي الذي يتمتع به.

وقال “الشريف” في حديثه: “عندما يكون التركيز على القضايا والخروج خارج الملعب لا يعطي أفضلية للفريق، لكن الآن نرى دعم الجمهور النصراوي ووجود خط دفاع قوي والمحاور النصراوية التي بدأت تتفاهم مع بعضها البعض”.

وتابع: “أعتقد إن النصر استفاد من الفترة الماضية وتجاوز مباراة الاتحاد بألا ينكسر والآن لديه طريق طويل، فإذا ركز النصراويين في الملعب سيتواصل الأداء المميز”، بحسب برنامج “المنتصف”.