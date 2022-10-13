أجاب الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، على سيدة تستفسر عن عدتها إذا لم تعلم عن وفاة زوجها إلا بعد مضي أكثر من أربعة أشهر.

وقال “الشثري” في رده: “إذا لم تعلم الزوجة عن وفاة زوجها إلا بعد مضي مدة العدة وهى أربعة أشهر فإن الواجب عليها من ترك الزينة وما شابه ذلك زال؛ وذلك لأن المدة التي تجب عليها هذه الأمور فيها قد انقضت”، بحسب قناة “السعودية”.