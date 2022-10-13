كشف مصرف الراجحي (Al Rajhi Bank)، عبرحسابه الرسمي بموقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات (الإدارية ، التقنية و غيرها )، للعمل في مدينة الرياض، واشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضح المصرف أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- مدير توصيل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات

‏ AI and Data Science Delivery Manager

وأفاد بأن المؤهلات و المتطلبات الوظيفية المطلوبة للتقديم هي:

– درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو أي مجال تقني آخر.

– خبرة 8 + سنوات من الخبرة كعالم بيانات أو محلل بيانات في الخدمات المالية.

– معرفة جيدة بمنتجات وخدمات البنك.

– مهارات الرياضيات القوية (الإحصاء التطبيقي)، وغيرهم..

2- مدير جودة البيانات

‏ Data Quality Manager

– درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو نظم المعلومات الإدارية أو المجالات ذات الصلة.

– خبرة 8+ سنوات في مجال جودة البيانات ، ويفضل أن يكون ذلك في المجال المالي، وغيرهم..

وللتقديم ومعرفة بقية الشروط يرجى زيارة الرابط التالي:هنا