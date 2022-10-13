كشف مصرف الراجحي (Al Rajhi Bank)، عبرحسابه الرسمي بموقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات (الإدارية ، التقنية و غيرها )، للعمل في مدينة الرياض، واشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
وأوضح المصرف أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- مدير توصيل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات
AI and Data Science Delivery Manager
وأفاد بأن المؤهلات و المتطلبات الوظيفية المطلوبة للتقديم هي:
– درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو أي مجال تقني آخر.
– خبرة 8 + سنوات من الخبرة كعالم بيانات أو محلل بيانات في الخدمات المالية.
– معرفة جيدة بمنتجات وخدمات البنك.
– مهارات الرياضيات القوية (الإحصاء التطبيقي)، وغيرهم..
2- مدير جودة البيانات
Data Quality Manager
– درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو نظم المعلومات الإدارية أو المجالات ذات الصلة.
– خبرة 8+ سنوات في مجال جودة البيانات ، ويفضل أن يكون ذلك في المجال المالي، وغيرهم..
وللتقديم ومعرفة بقية الشروط يرجى زيارة الرابط التالي:هنا
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