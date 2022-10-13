تحدث الدكتور فواز البراهيم استشاري طب الأعصاب، عن رعشة العضلات اللّاإرادية وأسبابها.
وأوضح “البراهيم” أن الرعشة عبارة عن اضطراب حركي يصيب أطراف معينة بالجسم غالبا اليدين، وقد ينتقل لتكون الرعشة في الوجه أو الرأس، وقد تصيب الأحبال الصوتية ويحدث تغير في الصوت.
كما ذكر أنها تندرج تحت الحركات اللارادية الحركية فالرعشة عرض وليست مرض، مشيرًا إلى أن الإفراط في تناول الكافيين، العصبية وقلّة النوم من أهم مُسببات رعشة العضلات اللّاإرادية، بحسب برنامج “صباح السعودية”.
#صباح_السعودية | د. فواز البراهيم – استشاري طب الأعصاب: الإفراط في تناول الكافيين، العصبية وقلّة النوم من أهم مُسببات رعشة العضلات اللّاإرادية. #قناة_السعودية pic.twitter.com/ulnBTCNLd4
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) October 13, 2022
#صباح_السعودية | رعشة العضلات اللّاإرادية.. عرض أم مرض؟ #قناة_السعودية pic.twitter.com/reT9rOrWiF
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) October 13, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً