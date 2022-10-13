تحدث الدكتور فواز البراهيم استشاري طب الأعصاب، عن رعشة العضلات اللّاإرادية وأسبابها.

وأوضح “البراهيم” أن الرعشة عبارة عن اضطراب حركي يصيب أطراف معينة بالجسم غالبا اليدين، وقد ينتقل لتكون الرعشة في الوجه أو الرأس، وقد تصيب الأحبال الصوتية ويحدث تغير في الصوت.

كما ذكر أنها تندرج تحت الحركات اللارادية الحركية فالرعشة عرض وليست مرض، مشيرًا إلى أن الإفراط في تناول الكافيين، العصبية وقلّة النوم من أهم مُسببات رعشة العضلات اللّاإرادية، بحسب برنامج “صباح السعودية”.