شارك نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وصية مؤثرة تركتها زوجة مصرية لزوجها وهي ترقد على فراش المرض قبل وفاتها بأيام.

وقامت الزوجة، بترك رسالة مؤثرة لزوجها عبر تطبيق ماسنجر على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، خلال رقودها بأحد المستشفيات بعد إصابتها بمرض السرطان الذي أودى بحياتها.

وأوصت الزوجة في رسالة زوجها برعاية نجليهما إياد وعبد المهيمن، وإعطاء هاتفها الخاص بعد وفاتها للابن الأصغر وشراء تابلت للابن الأكبر وإجراء عملية له.

وقام الزوج مصطفي زيتون، بنشر صورة زوجته ورسالتها الأخيرة له، عبر حسابه على “فيسبوك”، والتي طالبته فيها بعدم تدخل أحد في حياتهما، كونه المسئول أمام الله عنهما، كما أوصته بأن يزوروا قبرها وقراءة القرآن الكريم في صبحية يوم الوفاة، وأن يعوضه الله بقدر تعبه معها أثناء مرضها.

وأفاد الزوج بأن زوجته، كانت قد أصيبت بعد إجراء عملية استئصال الرحم بأورام سرطانية في 4 أغسطس 2021، ووصل المرض للمرحلة الرابعة.

وقال :”طلبت قبل وفاتها بيومين زيارتها بصحبة أبنائنا إياد بالصف الثاني الابتدائي، وعبد المهيمن، بالصف الأول الإعدادي”.

وأضاف:” أنه بالفعل قام بزيارة زوجته برفقة أبنائهما، وكان المرض قد اشتد عليها.

وتابع: “قالت لي بعد زيارة لم تستغرق دقائق معدودة خلى بالك من الأولاد، وبعدها قالت روح انت خلاص”، مؤكدًا أنه قام بتنفيذ الوصية وأعطى هاتفها المحمول لنجله اياد، وقام بشراء تابلت لعبد المهيمن، كما قاموا بزيارة قبرها وقراءة القرآن الكريم صبحية موتها. “