وثق الشاب الأردني فايز النعيمات، لحظة مفارقته للحياة بعد فقدانه في صحراء الجفر جنوبي الأردن يوم الأحد الماضي.

وقال “الشاب” في الفيديو أنه ضاع في الصحراء وكان يحاول الوصول إلى منطقة إرسال للتواصل مع الآخرين وطلب النجدة.

كما أنه سار لأكثر من 200 كيلومتر دون ماء ودون وصوله للجفر، محاولا إيجاد شبكة اتصال مع قوات البادية التابعة للأجهزة الأمنية الأردنية.

كما أوضح الشاب أنه قطع مسافة كبيرة جداً بحثاً عن الإنترنت أو وسيلة تواصل دون جدوى.

وعثرت الأجهزة الأمنية بالأردن على الشاب متوفى في منطقة فك ضريسة، بعد فقدانه في صحراء الجفر.