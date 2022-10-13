أوضحت وزارة الصحة أن الحزام الناري عبارة عن عدوى فيروسية ناتجة عن إعادة نشاط فيروس الجدري المائي؛ وذلك بعد الإصابة به سابقا.

وذكرت الوزارة أن أعراضه تظهر دائمًا على جزء صغير في جانب واحد من الجسد فقط مثل:

– الألم الشديد أو الإحساس بالحرقة أو الخدر.

– الحساسية تجاه اللمس.

– طفح جلدي أحمر يظهر بعد بضعة أيام من الألم.

– الحكة.

– بثور ممتلئة بالسوائل تفتح وتتكون فوقها قشرة.

وأشارت الوزارة إلى أن أفضل وسائل الوقاية منه هو اللقاح الخاص بمرض الحزام الناري والذي يتم إعطائه على جرعتين.