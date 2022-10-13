“أمانة المدينة “تطالب أصحاب عقارات المصانع بأوراق وصكوك التمليك

قامت أمانة المدينة المنورة، بمطالبة أصحاب العقارات في حي المصانع بصكوك الملكية، وذلك بناء على دعوة هيئة تطوير المدينة المنورة لتنظيم وتطوير الحي الذي يقع شمال المسجد النبوي الشريف.

ومن المتوقع أن يخضع الحي إلى تنظيم وتطوير يتواكب مع التطور الكبير الذي تشهده المدينة لاسيما في الأحياء القريبة من المسجد النبوي الشريف بعد إزالة عدد كبير من الأحياء في الجهة الشرقية لإقامة المشاريع، التي تنفذها شركة رؤى في المنطقتين الجنوبية والشرقية المحاذية للمشروع شرق المسجد النبوي.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى جانب تنفيذ أعمال البنية التحتية الأساسية لـ«رؤى المدينة»، وتشمل حزمة المشاريع؛ إنشاء نفق طريق علي بن أبي طالب بهدف تحسين الحركة المرورية، ويتوقع اكتماله في الربع الثاني من عام 2023.

والجدير بالذكر أن مشروع “رؤى المدينة” يسعى للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وإثراء تجربة زيارة مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، معتمداً على آليات التخطيط الحضري الحديث ومفاهيم التطوير الشامل والبنية التحتية المتطورة، التي يستدعي إنشاؤها عمل بعض التحويلات على الطرق المتاخمة لمنطقة المشروع.

كما أنه يسعى لتحقيق مستهدفات قطاع الحج والعمرة بإثراء تجربة زيارة المدينة المنورة، بالإضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية لتيسير استضافة 30 مليون معتمر بحلول عام 2030.