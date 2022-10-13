كشفت بولستار عن أول SUV كهربائية لها باسم بولستار 3، والتي تحظى بتصميم جذاب مماثل لأول موديلين للعلامة، بشبك أمامي خماسي الجوانب، ومصابيح أمامية مشابهة لمطرقة ثور، مع شريط ضوئي ممتد بعرض السيارة بأكملها، وسقف رشيق مماثل للكوبيه.

وتتسم السيارة بجنوط 21 إنش أمامية و22 إنش خلفية، ووصفت بولستار السيارة بـ SUV ديناميكية عالية الأداء، بمعامل سحب 0.29 لا بأس به، ولكنه أضعف بكثير من مرسيدس EQS بمعامل سحب 0.20، وتيسلا موديل اكس بمعامل سحب 0.24.

كما تعمل السيا ى ببطارية111 كيلوواط\س بمدى صافي إجمالي 480 كيلومتر، مع إمكانية شحن 70% من البطارية خلال نصف ساعة بالشواحن السريعة، وتعتمد الـ SUV على محركين كهربائيين بقوة 489 حصان وعزم دوران 840 نيوتن متر.

وتشمل مزايا السيارة شاشة لمسية 14.5 إنش فوق الكونسول الأوسط، مع تطبيقات خرائط جوجل ومساعد جوجل الصوتي، والتحديثات البرمجية عبر الهواء، وآبل كاربلاي للتكامل مع الجوال.

وسيبدأ تسليم بولستار 3 الجديدة للعملاء في 2023 بأسعار تبدأ من 85,300 دولار – 320 ألف ريال.