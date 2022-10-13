نفّذت فِرَق الالتزام بوزارة الصحة (92.760) زيارة رقابية ميدانية، وذلك خلال الربع الثالث من عام 2022م؛ وذلك لرفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) والحد من انتشاره.

وأعلنت الوزارة أن عدد العقوبات الموجهة للمؤسسات الصحية بلغ (3.093) عقوبة، منها (237) رُصِدَت على فئة المستشفيات، و (1.516) على المجمعات الطبية، و(1.126) على الصيدليات، و(214) على المؤسسات الصحية الأخرى.

ونفذت الوزارة (56) قرار إغلاق بحق المؤسسات الصحية حتى تُصحح المخالفات، وشملت (3) مستشفيات، و(37) مجمعًا طبيًا، وصيدلية واحدة، و(15) مؤسسة صحية أخرى.

فيما تم تنفيذ (551) قرار عقوبة صادرًا بحق الممارسين الصحيين، كما بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية (7.129) مخالفة، منها (97) للأفراد، و(7032) للمؤسسات الصحية.