أوضحت الدكتورة زهرة المعبي استشاري الأسرة والتربية، أُسس ومعايير اختيار شريك الحياة، التي يجب أن يختارها الرجل في زوجته المستقبلة، مُشيرًا إلى أننا لدينا منهج كامل في الإسلام، يوضح كل هذه الأمور.

وقالت “المعبي “خلال مداخلة على برنامج “صباح السعودية”، المُذاع على القناة السعودية:” الرسول عليه الصلاة والسلام، هو مثلنا الأعلى، قال نكحت المرأة لثلاث مالها وحسبها وجمالها، وأظفر بذات الدين”.

وأضافت: “نترك كل هذه المميزات على جانب، ونبحث على الفتاة القيمة والدينة، التي لديها معايير دينية، واهتمامات، وما يأتي بعد ذلك مكمل وليس أساس، والرسول اعطانا نصيحة ثانية وتخيروا لنطفكم لأن العرق دساس”.

وتابعت : “لماذا نقول قالوا في التربية، ونحن لدينا منهج كامل في الدين وأظفر بذات الدين والعرق هم أهم معيارين في الاختيار”.