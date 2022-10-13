دعا برنامج حساب المواطن المستفيدين الذين لم يقوموا بالإفصاح في الدفعات السابقة، بضرورة تحديث بياناتهم والإفصاح عن جميع مصادر الدخل الناتجة من الراتب الشهري أو الراتب التقاعدي أو النشاط التجاري بالإضافة إلى الدخل الناتج من الاستثمارات المالية وعوائد الأصول العقارية وعوائد الأعمال الحرة.

وشدد مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري على أهمية الإفصاح، مبيناً أن البرنامج يرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من مطابقة البيانات.

وأشار إلى أن البرنامج أرسل رسائل نصية للمستفيدين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم والإفصاح عن مصادر الدخل التي يحصلون عليها، وذلك لإعادة دراسة الأهلية ومدى استحقاقهم في البرنامج لدورة شهر نوفمبر.