حددت أمانة محافظة جدة موعد بدء المرحلة الثانية الإلزامي في الأول من شهر مارس القادم، بتسوير الأراضي الفضاء على المحاور والطرق الرئيسة التالية: (طريق المكرونة – وطريق الأمير متعب بن عبدالعزيز – وطريق الكورنيش – وشارع عبدالله السليمان – وشارع البترجي – وشارع الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز – وشارع الأمير فيصل بن فهد – وطريق الأمير نايف – وشارع الأمير مشعل بن ماجد – وشارع قريش).

وأطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حملتها التوعوية لتنفيذ قرار تسوير الأراضي الفضاء التي تستهدف ملَّاكَ الأراضي الفضاء (التجارية) الواقعة على المحاور الرئيسة ذات الكثافة المرورية العالية التي ستوضّح عبر برنامج (GIS) ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري، يتم تنفيذها على مرحلتين، شملت المرحلة الأولى إعلان المحاور المستهدفة وإطلاق دليل التسوير، وتضمنت المرحلة الثانية الرقابة وتطبيق اللائحة ورصد امتثال الملاك بهدف تحسين المشهد الحضري عبر توحيد مظهر الأراضي الفضاء المحيطة بالمباني، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود ملكيتها.