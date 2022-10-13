علق الدكتور عبدالله بن ربيعان الأكاديمي والمحلل الاقتصادي، على الارتفاع الطفيف للتضخم في المملكة خلال شهر سبتمبر

وكانت هيئة الإحصاء العامة أعلنت عن معدل التضخم في السعودية لشهر أغسطس عند 3.1% على أساس سنوي، من ضمنها ارتفاع التعليم لـ 5.7%.

وقال ابن ربيعان: “ارتفاع أسعار التعليم مشكلة فالمدارس أضافت تكلفة فصل ثالث على الأهالي بعد التحول لثلاثة فصول وهذا مارفع تضخم التعليم إلى 5.7%.”.

وارتفع معدل التضخم السنوي في المملكة خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 3.1 بالمئة على أساس سنوي بسبب الزيادة في أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 4.3 %، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.2 %.