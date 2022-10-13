أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، اليوم، افتتاح جسر شُورى رسميًا بطول 3.3 كيلومتر.

وذكرت أن الجسر يربط الجسر الساحل الغربي بجزيرة شُورى، مشيرة إلى أنه يجرى تطوير 11 فندقًا من أصل 16 فندق في المرحلة الأولى العام المقبل.

ونوهت بأن الجسر يعد أطول جسر داخلي في المملكة، مضيفة أن الجسر سيربط البر الرئيس بالجزيرةالرئيسية في وجهة البحر الأحمر.