حذر استشاري عمليات تصحيح البصر الدكتور سعد العنزي من العدسات اللاصقة، مبيناً أن التهابات العيون منها وسوء استخدامها إحدى مسببات العمى.
وقال العنزي :” من ضمن أسباب التهابات العين بشكل عام وخاصة القرنية هي ارتداء العدسات اللاصقة، وإذا تم استخدامها بشكل خاطئ أو تم شرائها من مصدر غير موثوق قد تصيب بالعمى”.
وأضاف ” وقد تسبب العدسات اللاصقة العمى بسبب التهاب بكتيري وكذلك ممنوع ارتداء العدسات من شخص لآخر”.
فيديو | استشاري عمليات تصحيح البصر د. سعد العنزي: التهابات العيون من العدسات اللاصقة وسوء استخدامها وهي إحدى مسببات العمى #برنامج_اليوم pic.twitter.com/ULJPJrjsTN
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) October 13, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً