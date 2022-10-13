حذر استشاري عمليات تصحيح البصر الدكتور سعد العنزي من العدسات اللاصقة، مبيناً أن التهابات العيون منها وسوء استخدامها إحدى مسببات العمى.

وقال العنزي :” من ضمن أسباب التهابات العين بشكل عام وخاصة القرنية هي ارتداء العدسات اللاصقة، وإذا تم استخدامها بشكل خاطئ أو تم شرائها من مصدر غير موثوق قد تصيب بالعمى”.

وأضاف ” وقد تسبب العدسات اللاصقة العمى بسبب التهاب بكتيري وكذلك ممنوع ارتداء العدسات من شخص لآخر”.