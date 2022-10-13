قال المحلل الاقتصادي، عبدالله اليمني القحطاني، إن المؤشر العام حاليا على المدى المتوسط والطويل في طور تشكيل نموذج إيجابي جدًا “الراية” flag، وسيكون هدفه القمة التاريخية للمؤشر عند 20400 تقريباً.

وشدد، القحطاني، على ضرورة عدم استباق الأحداث حتى يتم التأكد من اكتمال النموذج من عدمه، لافتا إلى أن هناك شواهد تدعم قرب اكتماله.

وتابع :”على المدى القريب فدعوم المؤشر هي على التوالي 11390 – 11280،والأهم 10909 والمقاومات هي عند 11513 – 11650 و 12075 وهي الأهم”.

وأكد أن التذبذب بين هذه الدعوم والمقاومات جيد ولا يوجد خوف، مضيفا أن الأهداف على المدى المتوسط والبعيد جدًا ممتازة.