أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، حكم أخذ العوض على أداء الشهادة إذا كانت على حق.

وأضاف أنه لا يجوز أخذ العوض عن قول الحق في الشهادة، لأن الله عز وجل قال “وأقيمو الشهادة لله”، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة السعودية.

ولفت إلى أنه يجوز في حالة واحدة أخذ العوض عن الشهادة في حال أنه تحمل الشهادة أمام شخص مثلا كان سليط اللسان، حيث يمكن للفرد حينها طلب أخذ العوض عما سوف يتحمله من شهادته بالحق.