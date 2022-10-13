يعاني بعض الأشخاص من اضطرابات في المزاج ونوبات اكتئاب في فصل الشتاء إلى أن يعودوا لطبيعتهم مرة أخرى.

ويعتبر اكتئاب الشتاء هو متلازمة سوء الحالة المزاجية بشكل موسمي، وكما يصفه بعض الخبراء بأنه اضطراب القلق الاجتماعي الناتج عن تغييرات في المزاج والطاقة والنوم والشهية.

وينصح بالتعرض لضوء الشمس قدر الإمكان، مع تحفيز النفس على الخروج ورؤية الأصدقاء، وكذلك ممارسة الرياضة بانتظام.

كما ينصح بتناول وجبات غذائية صحية دون الافراط في تناول الوجبات السريعة، والابتعاد عن العوامل التي قد تزيد من التوتر والقلق في جميع شهور السنة بوجه عام، حيث أن الاجهاد والتوتر يؤدي إلى تفاقم الاكتئاب.