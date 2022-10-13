استحدثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قاطرة كهربائية لنقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة خلال أداء الطواف والسعي بالمسجد الحرام.

ويبلغ طول القاطرة الكهربائية 2.98 مترًا وعرضها متر، ويتم تشغيلها بـ8 بطاريات جافة متوافقة مع معايير السلامة العالمية، وقدرة تشغيلية لمسافة تصل إلى 30 كيلومترًا.

وتتميز القاطرة بقدرتها على حمل الركاب والالتفاف حول نفسها بدرجة 360 في الأماكن الضيقة لتجنب العودة إلى الخلف.

وجرى استحداث القاطرة الكهربائية بإشراف ومتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وإنفاذًا لتوجيهاته نحو حوكمة أعمال وكالات الرئاسة وإداراتها في موسم الحج، وقياس الأثر، وتحقيق الرقمنة، وتعزيز الجودة، وتفعيل الأنسنة ميدانيًّا، واستمرارًا للخطط التطويرية وفق أعلى معايير الجودة العالمية.