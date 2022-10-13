كشفت مصادر اليوم الخميس أن شركة DIS البرازيلية والتي امتلكت 40% من حقوق نيمار دا سيلفا ، تطالب بالسجن 5 سنوات للبرازيلي، ساندرو روسيل وبارتوميو.

وأفادت بأن الشركة البرازيلية تعلم بأن نادي برشلونة لم يدفع لها مبلغ 35 مليون يورو، بسبب التفاصيل والأمور الغامضة بعقد اللاعب وعملية التعاقد.

وأشارت المصادر إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني، سيشهد الثلاثاء في قاعة المحكمة ضد نيمار، روسيل وبارتوميو.

ولفتت إلى أن الإسباني يجب أن يؤكد بأنه إذا أراد التوقيع مع نيمار، كان عليه أن يدفع له 50 مليون يورو بالإضافة إلى 40 مليون أخرى لوالده، بالإضافة إلى الشرط الجزائي.