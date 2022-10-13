أوضح برنامج مساند طريقة الاستفادة من خدمة معروفة التي تساعد في تسهيل استقدام العاملة المنزلية المعروفة من قبل المواطن الراغب في استقدامها بتكاليف أقل.

وأضاف أن الخطوات تتمثل في اختيار المستفيد نوع الاستقدام “معروفة”،ثم يقوم مقدم الطلب باختيار التأشيرة التي يرغب باستخدامها للتعاقد من قائمة التأشيرات المصدرة، تليها تعبئة جميع الحقول المطلوبة ثم اختيار إنشاء عقد، ثم سداد مبلغ الاستقدام لإتمام عملية التعاقد.

ونوه بأن هذه الخدمة لها عدة مميزات منها توفير الوقت المستغرق في عملية الاستقدام والبحث عن العاملة المناسبة، بجانب إتمام الاستقدام بتكلفة أقل.