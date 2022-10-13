تداولت أنباء عن بدء تحقيقات دولية بشأن ثروة “ياسر” نجل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

‏ويعد ياسر محمود عباس من أغنى أغنياء العرب، وتبلغ ثروته 4 مليار دولار، وهو يحمل الجنسية الأردنية والفلسطنية والكندية والقطرية، كما يمتلك شركات فى الأردن وقطر وإسرائيل.

جدير بالذكر أن ياسر محمود عباس قد أكد في تصريحات نقلت عن لسانه أنه ‏ثروته المليونية جاءت من “عرق جبينه” وبدأ في جمعها قبل تولي والده الرئاسة، معتبرا أن تعاونه مع إسرائيل ليس مشكلة، لكون الجميع يتعاون معهم.

جدير بالذكر أن ياسر محمود عباس قد أكد في تصريحات نقلت عن لسانه أنه ‏ثروته المليونية جاءت من “عرق جبينه”، وأن تعاونه مع إسرائيل ليس مشكلة، لكون الجميع يتعاون معهم.

كما قال قبل عدة سنوات أن 25% من حجم إيرادات أعماله تذهب إلى السلطة الفلسطينية، مؤكدا أن حكومة بلاده لم تقدم له يوما تذكرة مجانية أو حبة إسبرين لأطفاله.

وأضاف أنه يقوم بنفسه بتسيير معاملاته بيده دون أن يحصل على تسهيلات بحكم وجود والده في السلطة.

كما قال قبل عدة سنوات أن 25% من حجم إيرادات أعماله تذهب إلى السلطة الفلسطينية، مؤكدا أن حكومة بلاده لم تقدم له يوما تذكرة مجانية أو حبة إسبرين لأطفاله.