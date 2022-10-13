دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العموم لتقديم مرئياتهم ومقترحاتهم حيال وثيقة خطة استخدام النطاق الترددي (5.9) جيجاهرتز لأنظمة اتصال المركبة بالأشياء V2X في المملكة.

وأوضحت الهيئة أنها تسعى من خلال هذه الوثيقة إلى تمكين أنظمة اتصال المركبة بالأشياء (V2X) من خلال استطلاع مرئيات العموم لتحديد متطلبات الطيف الترددي في النطاق (5.9) جيجاهرتز من ناحية التقنيات المستهدفة، وكمية الترددات المطلوبة، وأسلوب الترخيص والأهلية، بالإضافة إلى دعوة المهتمين إلى إجراء التجارب الفنية لهذه الأنظمة؛ مع الأخذ في الحسبان التوجهات الدولية والمستجدات التقنية من مصنعي المركبات ومشغلي الشبكات والجهات الدولية ومنظمات التقييس.

ويأتي طرح الوثيقة لطلب المرئيات؛ تنفيذًا لخطة تمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي 2021م-2023م التي نشرتها الهيئة خلال شهر مارس 2021م، وامتدادًا للإستراتيجية الوطنية للطيف الترددي 2025م لمبادرة تعزيز الاستخدامات التجارية والمبتكرة، وتحقيقًا لرؤية الإستراتيجية التي تهدف إلى توسيع آفاق الاتصالات الراديوية في المملكة؛ لتحقيق مستقبل زاهر وآمن.

ودعت الهيئة جميع المختصين والمهتمين – بما في ذلك مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة والجهات الحكومية ومصنعي الأجهزة والمركبات- إلى تقديم مرئياتهم في موعد أقصاه 31 / 10 / 2022، من خلال البريد الإلكتروني: من هنـــــــــــــا ، او منصة تنظيمات الهيئة: ( من هنــــــــــــــا) أو عن طريق المنصة الموحَّدة لاستقبال مرئيات العموم “استطلاع” عن طريق الموقع الإلكتروني: من هنــــــــــــــــا