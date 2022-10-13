حذر فهد السعيد أخصائي سلامة وجودة غذاء من خطورة استخدام أواني الميلامين في المطبخ.

وقال السعيد :” الميلامين ليس اختيار جيد في المطبخ، حيث أن الميلامين يعد نوعا من أنواع البلاستيك واستخداماته محدودة جدا، حيث لا يمكن استخدامه لغذاء يزيد درجة حرارته عن 70 درجة مئوية”.

وأضاف ” لا يمكن استخدامه في الميكرويف، كما لا يمكن تخزين اي مواد حامضية به كالطماطم أو أي أغذية تحتوي على الطماطم “.