حذر فهد السعيد أخصائي سلامة وجودة غذاء من خطورة استخدام أواني الميلامين في المطبخ.
وقال السعيد :” الميلامين ليس اختيار جيد في المطبخ، حيث أن الميلامين يعد نوعا من أنواع البلاستيك واستخداماته محدودة جدا، حيث لا يمكن استخدامه لغذاء يزيد درجة حرارته عن 70 درجة مئوية”.
وأضاف ” لا يمكن استخدامه في الميكرويف، كما لا يمكن تخزين اي مواد حامضية به كالطماطم أو أي أغذية تحتوي على الطماطم “.
أخصائي سلامة وجودة غذاء: احذروا استخدام أواني الميلامين في المطبخ @MSc_Fahad#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/DNNhgqYfbV
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 13, 2022
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