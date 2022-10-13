روت أحلام الأسمري التي ظهرت خلال مقطع فيديو إنساني مؤثر بأحد محلات الهدايا، تفاصيل هذه الواقعة وذلك بعد تداول الفيديو على نطاق واسع.

وأظهر الفيديو المتداول تعامل سيدة مع موظفة بمحل هدايا بشكل مسئ لتأتي سيدة أخرى وتحاول تهدئة الموظفة ومواساتها بشكل مؤثر لقى إعجاب جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت أحلام الأسمري موظفة مبيعات بمحل هدايا : جاءت سيدة لتشتري ولم تكن تريد التعامل معي ووضعتنني تحت ضغط وكنت أحاول أكمل دوامي وأنا متماسكة ولكنني لم أستطيع فبكيت فحاءت السيدة التي ظهرت في الفيديو وأخذت تواسيني وتطبطب علي، وأتمنى أن أراها مرة أخرى لاشكرها “.