أكد مدير التميز التشغيلي في “غازكو”، ناصر العنزي، أن أسطوانات الغاز الحديدية لن تنقطع عن السوق.

وأضاف أن الشركة ملتزمة تلبي كل احتياجات عملاءها سواء كانت أسطوانات غاز حديدية أو فايبر، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية”.

ونوه بأن الأسطوانات الفابير وفرتها الشركة بشكل تجريبي من عام 2017، متوقعا انتشارها في الفترة المقبلة.