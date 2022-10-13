أثنى الزائر المغربي للمملكة العربية السعودية أبو عبدالرحمن على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والجهود العظيمة التي تقدمها الدولة في الحرمين الشريفين على مدار الساعة والتوسعات الكبيرة التي تحقق الراحة والطمأنينة للمعتمرين والزوار.

وأشاد بالخدمات الجميلة والرائعة المقدمة في الأماكن التاريخية والمزارات بمكة المكرمة والمدينة المنورة، كغار حراء، وغار ثور، وجبل عرفة، ومسجد البيعة بمنى، ومتحف مركز حراء الثقافي الذي يوجد به عرض سينمائي بشاشات حديثة لقصة نزول الوحي مترجم بعدة لغات عالمية، ويوجد به مترجمين للمعتمرين والزوار باللغات، كما يتم مشاهدة مجموعة من الصخور محاكياً ومشابهاً لغار حراء داخل المتحف ومعرض للذكريات والمقتنيات الإسلامية.

كما أشاد بالطبيعة الجميلة التي تتمتع بها مناطق المملكة وتحدث عن حبه وعشقه للصحراء ومشاهدة الإبل والشرب من حليبها، والاستمتاع بمنظرها الجميل الذي يدل على جمال وإبداع خلق الله تعالى ، وأثنى على الأمن والأمان الموجود في المملكة ومدح أخلاق الشعب السعودي كافة.

وذكر أنه شعب يحب الشعوب المختلفة، ويتصف بالترحيب والكرم وخدمة الناس، وشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- على ما يقدمونه لخدمة الحرمين الشريفين والإسلام والمسلمين ودعا الله أن يجعل هذه الأعمال الصالحة في ميزان حسناتهم ، ودعا جميع السياح والزوار من جميع أنحاء العالم ودعاهم إلى زيارة واستكشاف مناطقها الخلابة ، وطبيعتها الساحرة.