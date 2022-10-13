أكد مدير التميز التشغيلي في “غازكو”، ناصر العنزي، أن أسطوانة الغاز الجديدة “الفابير” ستكون متوافرة في جميع الأسواق

ولفت إلى أن أسطوانة الغاز القديمة والجديدة لها نفس مدة الاستخدام لكن الاختلاف بينهما في الوزن، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية”.

ونوه بأن سعر أسطوانة الغاز الجديدة هي 409 ريالات، في حين يبلغ سعر أسطوانة الغاز القديمة 150 ريال.