أوضح الأخصائي النفسي عبدالملك التركي أبرز الاضطرابات النفسية التي قد تصيب الأطفال في سن 14 عام.

وقال التركي :” من ضمن هذه الاضطرابات أن يكون تقدير الطفل لذاته ضعيف وقد يكون لديه رهاب اجتماعي حيث يخاف أن يظهر ويتحدث أمام الناس فبالتالي يتجه إلى الانعزال فيصاب بعدة أمراض مثل الاكتئاب، القلق إلى جانب الرهاب الاجتماعي”.

وأضاف ” هناك اكتئاب موسمي يكون في فصل الشتاء حينما تغيب الشمس لفترات طويلة ولا يتعرض هذا الشخص للشمس لفترات أطول، أما بالنسبة للاكتئاب الخفيف فيختلف من شخص لآخر وكذلك يتوقف على مدى وعي الشخص بهذا المرض وطلبه للدعم مايحد من المشكلة والمرض ولا يجعله يتفاقم”.