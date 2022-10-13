كشف الإعلامي عبد الرحمن الحميدي، أنه وصل خطاب لنادي النصر والاتحاد بموعد النطق في الحكم لقضية عبدالرزاق حمدالله.

ويترقب النصر والاتحاد، قرار مركز التحكيم الرياضي الحاسم لأزمة اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وكانت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد قررت إيقاف عبد الرزاق حمدالله لمدة 4 أشهر بعدما أكد نادي النصر أن اللاعب تفاوض مع الاتحاد في فترة سريان تعاقده مع ناديه السابق.

وقد نجحت إدارة الاتحاد في تعليق العقوبة لحين إعلان القرار من مركز التحكيم الرياضي ليشارك حمدالله في مواجهات في دوري روشن للمحترفين.