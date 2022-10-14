أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن معرض الأنمي السعودي الذي يأتي ضمن فعاليات موسم الرياض سيضم عروض وتجارب فوق الخيال.

واستعرض “آل الشيخ” لقطات من المعرض الذي سينطلق داخل النسخة الجديدة من الموسم المقرر انطلاقه خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن آل الشيخ كشف مؤخرا على كافة التفاصيل المتعلقة بموسم الرياض، مؤكدا أن الموسم سيكون فوق الخيال بالعروض والفعاليات التي يقدمها.