فضحت مصادر، المغنية اللبنانية جوليا بطرس التي غنت أوبريت “وين الملايين” للمقاومة العربية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وكشفت المصادر، عن مفاجأة مدوية بشأن جوليا بطرس التي قضت أكثر من 20 سنة تغني للمقاومة، ثم يُكتشف أن زوجها هو إلياس أبو صعب مهندس اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وقال الباحث في الشؤون السياسية أحمد الفراج: “المقاومة:وين الملايين..وين وين.. من منكم لم يطرب ويرقص على أغنية الفنانة جوليا بطرس التي تغنى بها الشارع العربي”.

وأضاف الفراج: “زوج جوليا بطرس، إلياس أبو صعب، هو مهندس اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.. إن كنت تعتقد أن حزب الله عدو لإسرائيل، فأنت مثل من يعتقد أن مايكل جوردان لاعب تنس”.