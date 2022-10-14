أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، فوائد حليب الأم للأطفال وفي مقدمتها تحقيق الأطفال الذين تمتعوا برضاعة طبيعية في طفولتهم نتائج أفضل في اختبارات الذكاء.

وقالت المدينة، أن حليب الأم يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل خلال الـ 6 أشهر الأولى، كما يساعده على مقاومة العدوى والمرض حتى في وقت لاحق من الحياة

وذكرت أنه يحتوي أيضاً على مجموعة من العوامل التي تحمي الطفل تزامناً مع تطور الجهاز المناعي، ويُقلل من خطر السمنة على المدى البعيد، فضلا عن المساعدة على تطور العينين والفك والدماغ وأنظمة الجسم الأخرى.