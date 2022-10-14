لقى 5 أشخاص، مصرعهم من بينهم شرطي، في غير وقت الخدمة بالرصاص في مدينة رالي بولاية نورث كارولاينا الأمريكية، أمس الخميس.

وأفادت مصادر أمنية بأن الشرطة نفذت عملية مطاردة واسعة النطاق، أغلقت خلالها جزءا من المدينة وألقت القبض على المهاجم.

كما قالت رئيسة البلدية ماري آن بالدوين في مؤتمر صحفي:” إن شخصين آخرين على الأقل، من بينهم ضابط شرطة آخر، أصيبا ونقلا إلى المستشفى.”

وتابعت: “يجب أن نفعل المزيد، يجب أن نوقف هذا العنف الطائش في أمريكا:”من دون أن تقدم تفاصيل كثيرة عن حادث إطلاق النار.”

وقالت شرطة رالي في وقت لاحق على “تويتر”، إنه “تم اعتقال المشتبه به”، مُشيرة إلى أن العديد من وكالات إنفاذ القانون تشارك في التحقيق.

والجدير بالذكر أن محطة “دبليو تي في دي” التلفزيونية، ذكرت أنه من المعتقد أن المشتبه به مراهق أبيض يحمل مسدسا كبيرا.