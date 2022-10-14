أعلنت شركة مراكز الاتصال، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية أو الدبلوم فما فوق للعمل بمجال الدعم الفني للسعوديين فقط، وفقًا للمسميات والشروط التالية:
المسمى الوظيفي:
– موظفين دعم فني.
المتطلبات:
– سعودي الجنسية.
– لحملة الثانوية خبرة 1 سنة بمجال الدعم الفني، أو الحصول على شهادة CCNA.
– لحملة الدبلوم والبكالوريوس (لا يشترط الخبرة) في التخصصات التالية: (هندسة البرمجيات، علوم الحاسب، هندسة الحاسوب، البرمجة، أمن الشبكات، الدعم الفني، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
– إجادة اللغة الانجليزية بمستوى متقدم.
– التفرغ للعمل بنظام الشفتات.
وأوضحت الشركة أنه يمكن التقديم على وظائف شركة CCC، عبر تعبئة البيانات في نموذج التوظيف الإلكتروني التالي.
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