نوهت أمانة محافظة جدة بعد غد السبت 15 أكتوبر، أنها ستبدأ إزالة آخر الأحياء للمرحلة الأولى لإزالة الأحياء العشوائية وهما حي أم السلم وكيلو 14، وفقاً للخطة التنفيذية والجدول الزمني المعلن.

ويُشار إلى أن اللجنة واصلت تقديم خدماتها لسكان تلك الأحياء من خلال مقر اللجنة وعبر الموقع الإلكتروني لتقديم خدمات نقل العفش والسلال الغذائية وخدمات التسكين الدائم والتسكين المؤقت وخدمات التقديم على التعويض.

والجدير بالذكر أنه تم إزالة إزالة 30 حياً من أصل 32 حياً عشوائياً، وبانتهاء اعمال ازالة أم السلم وكيلو ١٤ يكون العمل انتهى من إزالة جميع الأحياء العشوائية المعلن عنها .