وثّق مقطع فيديو، لامتلاء صحن الطواف بالمعتمرين والطائفين، اليوم الجمعة، وسط ما توليه القيادة من اهتمام ورعاية بالحرمين الشريفين.

وبيّن المقطع الحشود الغفيرة المتواجدة في صحن الطواف لأداء مناسك العمرة وسط جو روحاني جميل، وسكينة تملأ جميع ارجاء المكان، طالبين من الله عز وچل المغفرة والمثوبة.