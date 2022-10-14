أعلنت جامعة الأمير محمد بن فهد، عن توفر وظائف لحديثي التخرج أو ذوي الخبرة، للعمل بمجالات السكرتارية والدعم الإداري بمقر الجامعة بمدينة الخبر للسعوديين فقط، وفقاً للمسميات والشروط التالية:
المُسمى الوظيفي:
– سكرتير.
– مساعد اداري.
المتطلبات:
– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.
– شهادة في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة، الهندسة، القانون) أو التخصصات الأخرى ذات الصلة.
– التقديم متاح لـ (حديثي التخرج) أو (ذوي الخبرة).
– مهارات الحاسب الآلي والبرامج ذات الصلة.
– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.
مكان العمل:
– الخبر.
وأوضحت أن التقديم على وظائف جامعة الأمير محمد بن فهد متاح، وتُرسل السيرة الذاتية على البريد التالي: ( [email protected] )
– مع كتابة (المسمى الوظيفي) في العنوان.
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