أعلنت جامعة الأمير محمد بن فهد، عن توفر وظائف لحديثي التخرج أو ذوي الخبرة، للعمل بمجالات السكرتارية والدعم الإداري بمقر الجامعة بمدينة الخبر للسعوديين فقط، وفقاً للمسميات والشروط التالية:

المُسمى الوظيفي:

– سكرتير.

– مساعد اداري.

المتطلبات:

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

– شهادة في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة، الهندسة، القانون) أو التخصصات الأخرى ذات الصلة.

– التقديم متاح لـ (حديثي التخرج) أو (ذوي الخبرة).

– مهارات الحاسب الآلي والبرامج ذات الصلة.

– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

مكان العمل:

– الخبر.

وأوضحت أن التقديم على وظائف جامعة الأمير محمد بن فهد متاح، وتُرسل السيرة الذاتية على البريد التالي: ( [email protected] )

– مع كتابة (المسمى الوظيفي) في العنوان.