وثق مقطع فيديو ردة فعل العديد من قادة الكونغرس على أحداث اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمبنى الكابيتول.

وظهرت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي وهي تتكلم مع موظفيها، بينما كان الرئيس السابق يتحدث في مسيرة إليبس التي سبقت أعمال الشغب.

وحذرت “بيلوسي” من اقتراب “ترامب” من الكابيتول، بينما كان الكونغرس يستعد للتصديق على فوز الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وهدد “بيلوسي” بضرب ترامب قائلة: “إذا جاء، سأضربه، لقد كنت أنتظر هذه اللحظة، سأضربه وأذهب إلى السجن وسأكون سعيدة”.

يُذكر أن هذا الاقتحام كان قد أثار صدمة في الشارع الأمريكي آنذاك، وفتح باب الملاحقات التي لا تزال سارية حتى الآن بحق المتورطين، بالإضافة إلى الرئيس السابق.