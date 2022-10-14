تسعى العلامات التجارية المختلفة للسيارات داخل المملكة ، لتوفير أفضل الموديلات في مختلف الفئات ما بين (السيدان والاس يو في والبيك أب)، وتحقيق أعلى معدل للمبيعات كل عام، ومن ضمن أهم العلامات التجارية خاصة وفي دول الخليج بشكل عام هي تويوتا اليابانية، والتي تتمتع بشهرة كبيرة وانتشار واسع، لدى وكيلها شركة عبداللطيف جميل في المملكة.

تتوفر السيارة تويوتا يارس موديل 2023 داخل سوق المملكة، مزودة بمحرك مكون من 4 اسطوانات، بسعة 1.3 لتر، ينتج قوة قدرها 97 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 122 نيوتن متر، متصل بناقل حركة CVT، موجه بنظام الدفع الأمامي.

بينما تتوفر تويوتا كورولا موديل2022، الأكثر مبيعا حول العالم، داخل سوق المملكة، مزودة بمحرك مكون من 4 اسطوانات، بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة قدرها 168 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات.

وتأتي تويوتا كامري، والتي تعد ثاني سيارات تويوتا مبيعا حول العالم، مزودة بمحرك بنزين هايبرد مكون من 4 اسطوانات، بسعة 2.5 لتر، ينتج قوة قدرها 215 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 221 نيوتن متر، متصل بناقل حركة CVT.

وتتميز سيارة تويوتا افالون، بمحرك مكون من 6 اسطوانات، بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة قدرها 297 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 356 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات.